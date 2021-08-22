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الأحد، 22-08-2021 11:59 ص

طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة جوجل

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الوكيل الإخباري - تستطيع استخدام مساعد جوجل عبر مجموعة من الأجهزة التي تقدمها الشركة، وتساعدك هذه الأجهزة في التحكم بالمنازل الذكية وبعض الاستخدامات الأخرى.

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ويمكن لهذه الأجهزة تشغيل الموسيقى وحجز الرحلات وتذاكر السينما كمثال، ويمكنها الإجابة على الأسئلة المتنوعة التي توجهها. 


وتقدم جوجل جهازًا لمساعدها الذكي يدعى Nest HUB، وهو يمتاز بشاشته الكبيرة التي تسمح لك بتشغيل الألعاب عليها. 

 

يمكنك التحكم في أجهزة مساعد جوجل الذكي بأكثر من طريقة، حيث تستطيع استخدام شاشة اللمس أو استخدام الأوامر الصوتية. 

وحتى تبدأ بتشغيل الألعاب يمكنك اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى تبويب الألعاب الموجودة في الشاشة الرئيسية، ويمكنك اختيار نوع مجموعة الألعاب التي ترغب في عرضها.

2- وتستطيع عرض الألعاب التي يختارها المتجر لك، أو الألعاب المميزة الموجودة فيه. 

3- لذلك اضغط على أحد المجموعات لتظهر لك مجموعة من الألعاب التي يمكنك الاختيار بينها.

4- وبعد ذلك قم بالضغط على اللعبة التي ترغب في تشغيلها. 

 

وتستطيع أيضًا استخدام الأوامر الصوتية وتوجيه الأمر التالي للجهاز : 

 

- ويقوم هذا الأمر بعرض جميع الألعاب التي يمكنك الوصول إليها، ولتشغيل اللعبة تستطيع قول إسمها أو استخدام شاشة اللمس كما تفضل.

-وتستطيع التحكم في اللعبة عبر شاشة اللمس أو عبر الأوامر الصوتية إن كانت اللعبة تدعم ذلك.

- ولكن لا تتوقع أن تجد الكثير من العناوين المشهورة ضمن هذه الألعاب، وذلك لأن معظمها ألعاب بسيطة لتمضية الوقت فقط.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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