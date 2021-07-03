طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10

الوكيل الإخباري - لا يعرف الكثيرون أنك تستطيع تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 دون الحاجة لاستخدام أي محاكي، وذلك مثل ويندوز 11.

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تعمل هذه الخاصية بطريقة مختلفة عن مثيلتها في ويندوز 11، حيث تسمح لك هنا باستخدام تطبيقات أندرويد عبر هاتف سامسونج.



ولذلك تحتاج إلى تثبيت التطبيق أولًا على هاتف سامسونج الخاص بك، وبعد ذلك تشغيله عبر التطبيق المرافق للهاتف على ويندوز 10.

ويمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات عبر قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام لويندوز 10.



وتحتاج إلى تثبيت أحدث نسخة من ويندوز 10 بالإضافة إلى تطبيق مرافق الهاتف Your Phone ونظام أندرويد أحدث من 9.0 بالإضافة لكون الجهازين على نفس شبكة الانترنت.



وبعد ذلك قم بتشغيل تطبيق مرافق الهاتف على الحاسب حتى تظهر لك هذه الرسالة .





وبعد ذلك قم بالسماح بالاتصال بين التطبيقين عبر الضغط على زر Allow

كما يجب أن تعطي التطبيق جميع الصلاحيات للوصول إلى المكالمات عبر هاتفك والصور والرسائل النصية أيضًا.



وبعد ذلك قم بالضغط على علامة التطبيقات الموجودة في القائمة اليسرى في الشاشة ثم اختيار التطبيق الذي ترغب في تشغيله ليفتح في نافذة بمفرده.



كما يمكنك الضغط بزر الفأرة الأيمن على التطبيق حتى تقوم بتثبيته في قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع هواتف سامسونج الرائدة والمتوسطة أيضًا، على الرغم من أن صفحة الدعم لا تضم إلا الهواتف الرائدة.



كذلك يعمل التطبيق بشكل عام مع جميع هواتف أندرويد، ولكن امكانية استخدام التطبيقات حصرية لهواتف سامسونج فقط.

ويمكنك أيضًا عبر التطبيق عكس شاشة الهاتف والوصول إليها على الحاسوب، واستخدامها كأنك تستخدم الهاتف مباشرةً.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











