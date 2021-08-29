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الأحد، 29-08-2021 02:29 م

طريقة تفعيل تنبيهات المقاطع الجديدة في سبوتيفاي

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الوكيل الإخباري - يحتوي سبوتيفاي على الكثير من المقاطع الصوتية لمختلف الفنانين، وتتنوع هذه المقاطع ما بين البودكاست والمقاطع الموسيقية وبعض نشرات الأخبار أيضًا.

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يستطيع تطبيق سبوتيفاي إرسال التنبيهات إليك منذ أن ظهر، ولكن لم تكن هذه الخاصية تفيد أحدًا.

وجاء تحديث أغسطس 2021 ليعالج هذا الأمر، حيث أصبح يمكن للتطبيق أن يرسل لك تنبيهات بالمقاطع الجديدة وأن يعرض هذه المقاطع في قسم خاص بها بواجهة التطبيق.

ويعرض لك سبوتيفاي جميع المقاطع الجديدة في قسم خاص بها يدعى What’s New، حيث يرتب هذه المقاطع بحسب تاريخ إصدارها ونوعها. 

ويمكنك تفعيل التنبيهات لهذا القسم عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- اضغط علامة الترس الموجودة في أعلى التطبيق، وبعد ذلك اختر التنبيهات من القسم الخاص بها.
2 - وبعد ذلك اختر تنبيهات المقاطع الجديدة، وقم بتفعيل إرسال التنبيهات عبر التطبيق.
3 - ويمكن للتطبيق أن يرسل التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، ولكن هذا الاختيار ليس عمليًا بما فيه الكفاية.
4 - ويمكنك تكرار الخطوات نفسها مع مقاطع بودكاست، ولكن تحتاج لتفعيل التنبيهات لكل صانع محتوى تتابعه بشكل منفرد بعكس الموسيقى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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