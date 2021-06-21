الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 12:07 م

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

unnamed


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أن ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق الرسائل التابع لها أصبحت متاحة للجميع رسميًا.

اضافة اعلان

شروط استخدام التشفير في تطبيق الرسائل:

هناك جانبان سلبيان لهذه الميزة يجب عليك الانتباه لهما:

الأول: لا يعمل تشفير الرسائل إلا في المحادثات الفردية في الوقت الحالي.
الثاني: يجب أن تستخدم أنت والشخص الذي تراسله تطبيق الرسائل وأن يتم تمكين ميزات الدردشة RCS حتى يعمل التشفير من طرف إلى طرف.


وإذا تم استيفاء هذين الشرطين، فسترى رمز قفل صغير أسفل صندوق كتابة الرسائل مباشرة، وتتحول النصوص الخاصة بك باللون الأزرق الداكن بدلاً من الأزرق الفاتح.

 

تفعيل الميزة في تطبيق الرسائل:
يتم تفعيل التشفير من طرف إلى طرف تلقائيًا إذا قمت بتمكين ميزات دردشة RCS في تطبيق الرسائل بشكل افتراضي.


وبالتالي إذا كنت تستخدم التطبيق كتطبيق افتراضي للرسائل النصية في هاتفك فأنت تحتاج فقط إلى التحقق من تمكين ميزات دردشة RCS.


وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1- افتح تطبيق الرسائل في هاتفك.
2- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.
3 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.
4- اضغط على خيار ميزات الدردشة، ويجب أن ترى الحالة: متصل في الجزء العلوي.
5- قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تمكين ميزات الدردشة إلى وضع التشغيل.


ويمكنك الآن أنت ومن تراسله عبر تطبيق الرسائل استخدام التشفير من طرف إلى طرف بشكل تلقائي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-delete-call-E61E6

طرق التخلص من مكالمات الأشخاص غير المرغوبين على أجهزة الأندرويد و الايفون

f89dba44-67d8-4af9-a222-9b6299711857

طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

charging-phone-at-night

لهذه الأسباب.. لا تترك هاتفك في الشاحن ليلا!

067dd37f-9ca6-4a83-8e0c-7e6782a4f1d1_16x9_1200x676

للاستفادة من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد .. اتبع هذه الخطوات

أخبار متعلقة
معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تخطط لمنافسة خدمات الإنتاجية الشهيرة - صورة

تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

696675012.jpg.0

أمازون تقلل عمولة متجرها

e38490a2d6ca0f963f035d9eb27e1abe

ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد