طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أن ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق الرسائل التابع لها أصبحت متاحة للجميع رسميًا.





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شروط استخدام التشفير في تطبيق الرسائل:





هناك جانبان سلبيان لهذه الميزة يجب عليك الانتباه لهما:



الأول: لا يعمل تشفير الرسائل إلا في المحادثات الفردية في الوقت الحالي.

الثاني: يجب أن تستخدم أنت والشخص الذي تراسله تطبيق الرسائل وأن يتم تمكين ميزات الدردشة RCS حتى يعمل التشفير من طرف إلى طرف.



وإذا تم استيفاء هذين الشرطين، فسترى رمز قفل صغير أسفل صندوق كتابة الرسائل مباشرة، وتتحول النصوص الخاصة بك باللون الأزرق الداكن بدلاً من الأزرق الفاتح.

تفعيل الميزة في تطبيق الرسائل:

يتم تفعيل التشفير من طرف إلى طرف تلقائيًا إذا قمت بتمكين ميزات دردشة RCS في تطبيق الرسائل بشكل افتراضي.



وبالتالي إذا كنت تستخدم التطبيق كتطبيق افتراضي للرسائل النصية في هاتفك فأنت تحتاج فقط إلى التحقق من تمكين ميزات دردشة RCS.



وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الرسائل في هاتفك.

2- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

3 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.

4- اضغط على خيار ميزات الدردشة، ويجب أن ترى الحالة: متصل في الجزء العلوي.

5- قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تمكين ميزات الدردشة إلى وضع التشغيل.



ويمكنك الآن أنت ومن تراسله عبر تطبيق الرسائل استخدام التشفير من طرف إلى طرف بشكل تلقائي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

