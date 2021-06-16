طريقة حذف البيانات من القرص نهائيًا بشكل آمن وفعال

الوكيل الإخباري - تعتبر الأقراص الصلبة أكبر طرق التخزين في المساحة، وهي الأكثر انتشارًا لكونها مكون أساسي من الحواسيب.

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ولا يهتم الكثيرون بعملية حذف البيانات من القرص الصلب تمامًا، ويكتفون فقط بإعادة تهيئة القرص ظنًا منهم أن هذا كافي.

طريقة حذف البيانات من على القرص بالكامل:



إذا كنت ترغب في مسح الملفات من على القرص بالكامل، فإنك تستطيع استخدام تطبيق Roadkil’s Disk Wipe.



ويعمل هذا التطبيق بكفاءة مع أقراص USB والأقراص الصلبة بأنواعها بنفس المستوى والجودة.



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وحتى تتمكن من حذف جميع الملفات والبيانات من على القرص قم بتشغيل التطبيق، ثم اختار القرص الذي ترغب في حذفه.



وبعد ذلك قم بإدخال عدد الدورات التي ترغب في تنفيذها على القرص الصلب، ولذلك ننصح باستخدام 3 دورات من الحذف حتى تختفي الملفات تمامًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

