طريقة خفية لتشغيل تطبيقات "أندرويد" على نظام "HarmonyOS NEXT"

وأعلنت شركة هواوي مؤخرًا أن جميع إصداراتها لعام 2025، بما في ذلك هواتف "Mate 70"، ستأتي بنظام تشغيل "HarmonyOS Next" مسبقًا.
ونشر مؤخرًا أحد مختبري الإصدار التجريبي على منصة "Reddit" تجربته لمحاكي "أندرويد" الموجود على "AppGallery"، واجهة متجر تطبيقات "هواوي".
وقال: "يمكن العثور على المحاكي تحت عنوانه "EasyAbroad"، والذي تم تطويره للمستخدمين الذين لديهم أجهزة هواوي خارج الصين ولديهم خدمات "Google Mobile Services".
يمكن للمستخدم تثبيت تطبيقات "أندرويد" مثل "يوتيوب وإنستغرام و فيسبوك وجي ميل وغوغل كروم ونتفليكس وخرائط غوغل" باستخدام اداة "EasyAbroad".
ويظهر متجر التطبيقات كمجلد على الشاشة الرئيسية للهاتف الذكي.
يتوفر "EasyAbroad" فى أحدث إصدار من "HarmonyOS Next beta".
واختبر أحد منشئي محتوى "يوتيوب" المحاكي ووجد أن تطبيقات "أندرويد" يتم تحميلها بسرعة وفي الغالب تعمل بسلاسة باستخدام "microG".
ويعتبر "microG" هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لمكتبات "غوغل" الخاصة.
ويحل التطبيق محل خدمات "Google Play" على "أندرويد" ويوفر وظائف خدمات "Google Play" المهمة لمن ليس لديه حساب "غوغل" أو اتصال بخوادم "غوغل".
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