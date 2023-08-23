طريقة لاسترداد حسابك على "فيسبوك"

الوكيل الإخباري- قد يكون من الصعب أحيانًا تذكر كلمات المرور لجميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، مما يمنعك من تسجيل الدخول، وقد تكون هناك حالات تنسى فيها كلمات مرور تطبيقات الوسائط الاجتماعية ولا يمكنك الوصول إليها.



ويوفر كل من متصفح الويب للموبايل وجوجل Chrome وتطبيق فيس بوك وموقع الويب إمكانية الوصول إلى حسابك على فيس بوك، إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك أو لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك، فإن فيس بوك، مثل منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، يتطلب التحقق لتسجيل الدخول إلى حسابك.



إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في استعادة حسابك على فيس بوك إذا نسيت كلمة مرورك.

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المتطلبات المسبقة:



يتم حفظ كلمة مرور فيس بوك على حساب جوجل الخاص بك.



حساب فيس بوك مرتبط برقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني.



يجب أن يكون لديك وصول إلى حساب فيس بوك الخاص بك المرتبط برقم هاتف محمول أو عنوان بريد إلكتروني.



1. انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك. يمكنك أيضًا الوصول إلى ذلك عبر جوجل Chrome.



2. انتقل إلى قسم "الأمان" وانتقل لأسفل إلى "مدير كلمات المرور".



3. سترى كلمة مرور فيس بوك الخاصة بك إذا قمت بحفظها على حساب جوجل الخاص بك. ما عليك سوى النقر على أيقونة المعاينة وستظهر كلمة المرور الخاصة بك.



4. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك باستخدام كلمة المرور التي استردتها.



يمكنك أيضًا إعادة تعيين كلمة مرور فيس بوك واستعادة حسابك إذا تم اختراق حساب فيس بوك الخاص بك ولم تقم بحفظ كلمة مرور فيس بوك الخاصة بك.



ويقدم كل من تطبيق فيس بوك وموقع الويب هذا الخيار :



1. افتح تطبيق فيس بوك أو موقع الويب على هاتفك الذكي أو سطح المكتب.



2. اضغط على "نسيت كلمة المرور".



3. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول المرتبط بحسابك على فيس بوك وانقر على "العثور على حسابي".



4. ستظهر على الشاشة صورة الملف الشخصي لحسابك مع اسم المستخدم. اضغط على "الحصول على رمز".



5. قم بتأكيد تفاصيل حسابك على فيس بوك عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.



6. سيتم إرسال رمز عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني. ادخل الرمز.



7. ستتمكن من تعيين كلمة مرور فيس بوك جديدة من هناك.



8. أدخل كلمة مرور فيس بوك الجديدة الخاصة بك وقم بتأكيدها.



9. يمكنك الآن تسجيل الدخول بأمان إلى حسابك على فيس بوك.





اليوم السابع