عالِم يثير جدلا بصورة تحتوي على 'أول علامة للحياة' من المريخ.. شاهد

الوكيل الاخباري - أحدثت صورة شاركها عالم أمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين المغردين بسبب وجود ما وصفه بأنه "أول علامة على وجود حياة" في الكوكب الأحمر.

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شارك عالم الفيزياء الفلكية، نيل ديغراس تايسون، بصفحته الرسمية في "تويتر" صورة غريبة تسببت بحدوث جدل كبير بسبب ظهور علامة تجارية شهيرة ضمن الصورة التي قال إنها التقطت في المريخ.

وشارك تايسون صورة تتضمن لافتة لسلسة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز"، وعلق على الصورة قائلا: "أول علامات الحياة على المريخ، من مروحية (إنجينيويتي) ناسا".



وقال العالم في تغريدة لاحقة: "يسأل بعضهم، برغر (الوجبات السريعة المطبوخة) بوزن ربع باوند على المريخ يزن 10 أوقيات على الأرض، أي ما يعادل 2.6 ضعفا"، في إشارة إلى تأثير الفروقات بين الغلاف الجوي والجاذبية لكوكبي الأرض والمريخ على أوزان الأشياء.

وبحسب "الجزيرة نت" لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها العالم الأمريكي الجدل بسبب نشر صورة شعار الشركة على المريخ، حيث نشر صورة مماثلة في عام 2012، بعد إطلاق مركبة "كيوريوسيتي" إلى المريخ.





وتشارك "ناسا" على صفحاتها الرسمية في "تويتر" المشاهد التي تسجلها مروحيتها من سطح الكوكب الأحمر، حيث تضمنت صورتها الأخيرة مشهدا تظهر فيه المركبة الأم في زاوية الصورة العلوية.





أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قبل أسبوع، نجاح مروحية "إنجينيويتي" التابعة لها في مهمتها الثانية على المريخ، بعد أيام من رحلتها الأولى للكوكب الأحمر.



وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أكملت مروحية المريخ رحلتها الثانية بنجاح... وصلت إلى معالم جديدة على ارتفاع أعلى وتحليق أطول وجانبي".

سبوتنيك