عبر برامج الغش والتعديل.. برمجيات خبيثة تستهدف هواة الألعاب

الوكيل الإخباري- في تحذير جديد، كشف خبراء الأمن الإلكتروني عن زيادة استخدام المحتالين برامج غش وتعديلات ألعاب مصابة ببرمجيات خبيثة تُعرف باسم "Trojan.Scavenger" تستهدف مستخدمي نظام ويندوز.

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كيف تنتشر العدوى؟

يقوم اللاعبون بتنزيل ملفات مضغوطة (ZIP) تدعي تحسين أداء الألعاب.

تحتوي هذه الملفات على مكتبات خبيثة تُحمل تلقائيًا مع تشغيل اللعبة.

تتصل البرامج الخبيثة بخوادم المحتالين عبر اتصالات مشفرة لتجنب الكشف.

في الحالات الأكثر تعقيدًا، تُدمج برمجيات خبيثة إضافية في متصفحات مثل غوغل كروم ومايكروسوفت إدج لسرقة كلمات المرور ومفاتيح العملات المشفرة.



كيف تحمي نفسك؟

تجنب تنزيل برامج الغش أو التعديلات من مصادر غير موثوقة.

حافظ على تحديث برامج مكافحة الفيروسات.

كن حذرًا عند التفاعل مع مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت التي قد تنشر محتوى مشبوهًا.

تحقق من مسارات الملفات وقلل من صلاحيات الحسابات التي تستخدمها يوميًا.



حماية نفسك تبدأ بالحذر والوعي، فلا تسمح لبرامج الغش أن تصبح بوابة لسرقة بياناتك وأموالك الرقمية.