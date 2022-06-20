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الإثنين، 20-06-2022 11:57 ص

عدد مستخدمي يوتيوب شورتس بلغ 1.5 مليار معادلاً مستوى تيك توك

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الوكيل الإخباري - بات أكثر من 1.5 مليار مستخدم يشاهدون شهرياً مقاطع الفيديو القصيرة "يوتيوب شورتس" على يوتيوب، ما جعل المنصة التابعة لشركة غوغل ترتقي إلى مستوى منافستها الرئيسية في هذا المجال تيك توك.

وتتيح "يوتيوب شورتس" تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، وكانت أُطلقت تجريبياً في سبتمبر (أيلول) 2020 ثم أصبحت مُتاحة على نطاق واسع في يوليو (تموز).

وخصّصت يوتيوب التي قررت الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، محفظة بقيمة مئة مليون دولار لمنتجي "يوتيوب شورتس".

وطبقت المنصة على هذا النوع من مقاطع الفيديو أيضاً نظامها المتعلق بتوزيع الإيرادات الإعلانية الذي يُعتبر مربحاً أكثر من ذلك الذي تعتمده تيك توك. ولم تركز تيك توك إلا أخيراً على مجال الإعلانات، بينما حققت يوتيوب 8,6 مليار دولار منها سنة 2021.

وأوضح مدير الإنتاج في يوتيوب نيل موهان في بيان الأربعاء أنّ "يوتيوب شورتس" تمثل تكملة لتجربة يوتيوب من خلال توفير "صيغ مختلفة (لمقاطع الفيديو) على المنصة".

وبدورها اعتمدت تيك توك التي أعلنت في سبتمبر (أيلول) أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار هذه الاستراتيجية، إذ أتاحت لمستخدميها في يوليو (تموز) الفائت نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة، وما لبثت أن زادت مدة مقطع الفيديو القصوى إلى عشر دقائق في مارس (آذار).

كذلك دخلت انستغرام التابعة لمجموعة ميتا (فيس بوك سابقاً) على خط سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي تشهد النمو الأقوى، من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في أغسطس (آب) 2020 ويتيح لمستخدميها أيضاً تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية.

أما منصة سناب تشات فتوفّر من جهتها للمستخدمين إمكان نشر مقاطع فيديو تبلغ مدتها القصوى ستين ثانية.

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