الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 12:56 م

عدم نظافة الهاتف الذكي يدمره.. إليك طرق الحفاظ عليه

تيما


الوكيل الاخباري- يتجاهل العديد من أصحاب الهواتف الذكية التنظيف اليومي للجهاز، وحتى أولئك الذين يقومون أحيانًا بمسح شاشة أجهزتهم الذكية لا يفعلون ذلك دائمًا بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تعطله سريعا.

قال كبير المهندسين في SberService، سيرغي سيدورينكو، إنه من الأفضل استخدام مناديل مبللة خاصة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح النهائي، لأن استخدام مثل هذه المناديل سيجنب تلف الشاشة.

اضافة اعلان

 

كما نصح باستخدام الأوقية البلاستيكية من أجل حماية الشاشة من الخدوش، وعدم استخدام الكحول للتنظيف، لأن الكحول ولو قامت بتسريع التنظيف والتلميع ولكنها تسبب تلف الجهاز من الداخل.

كذلك أضاف أن من المرور الضرورية تنظيف الموصلات بانتظام، "يمكنك النفخ بأمان من خلال الموصل، ويوصي بعدم استخدام الأشياء المعدنية، لأنها يمكن أن تسبب تلفًا ميكانيكيًا أو تقصر عمر المسامير داخل الموصل".

أما عن تنظيف مكبرات الصوت فينصحك بالقيام بهذا الأمر بنفسك، وكل ما تحتاجه فرشاة أسنان، أو استخدام مناديل مبللة بمعقم كحولي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مذيب للأوساخ، ولكن من المهم ألا يدخل السائل إلى الداخل، بل يذوب الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط. ولا تسمح بأي حال من الأحوال بدخول الكحول إلى السماعة.

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22-13-1200x675

طابعة محمولة تطبع على كافة أحجام الأوراق وأسطح الفولاذ والخرسانة

shutterstock_1381568114-scaled

بعد تويتر.. إنستغرام تستعد لدخول عالم الـNFT

واتسا

"واتساب" يطلق هذه الميزات الثلاثة

6277bd544c59b722cf207165

تطبيق عبر الهاتف يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

555124

تقنية مغناطيسية قد تغير آلية عمل ذاكرة الحاسوب

download (2)

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!