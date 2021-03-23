عطل خطير يضرب العديد من التطبيقات.. وغوغل تكشف السر

الوكيل الاخباري - فوجئ عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" الأشهر في عالم الهواتف الذكية بعطل خطير يضرب معظم تطبيقات "أندرويد" الرئيسية مثل بريد "جيميل" وخرائط غوغل وغوغل بلاي.

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ورصد عدد من مستخدمي "أندرويد" ظهور إشعارات مفاجئة من تطبيقاتهم بأن التطبيقات توقفت عن العمل بصورة كاملة على هواتفهم، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر "غوغل بلاي" وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجددا.



ولكن نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني، بإلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، وهو التطبيق الذي يوفر عرض متصفح يشبه كروم داخل التطبيقات.



وعلل الخبراء ذلك الأمر إلى أنه عيب في تطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، يعول عمل تطبيقات "أندرويد" الرئيسية.



وبالفعل، أكد المتحدث الرسمي باسم غوغل، أنهم على علم بتلك المشكلة من تعطل تطبيقات "أندرويد"، بسبب "ويب فيو"، مشيرا إلى أن خبراء الشركة يعملون حاليا على إصلاح العطل بشكل كامل.

سبوتنيك

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