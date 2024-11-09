عطل في "شات جي بي تي" يقطع الخدمة عن آلاف المستخدمين

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، غير أنها لم تفصح عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.
ووفقا لموقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع خدمة الشركة.
بترا
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