 
السبت 2024-11-09 02:03 م
 

عطل في "شات جي بي تي" يقطع الخدمة عن آلاف المستخدمين

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 11:45 ص
الوكيل الإخباري-  قالت شركة "أوبن.إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت إنها تواجه عطلا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".اضافة اعلان


وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، غير أنها لم تفصح عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.

ووفقا لموقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع خدمة الشركة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

ا

عربي ودولي عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

شهداء في غزة

فلسطين عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

صورة تعبيرية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج

فلسطين الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال



 


الأكثر مشاهدة