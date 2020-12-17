الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 02:36 م

عطل كلي يصيب تطبيق تيليجرام في العديد من دول العالم

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الوكيل الإخباري _ أشتكى عدد من مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام من عطل فني عام خلال الساعات الماضية، حيث لم يتمكن جميع مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

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واشار موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، الى أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية تيليجرام يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم من بينها أوروبا الغربية ودول الاتحاد السوفياتي السابق وروسيا، وإيطاليا وروما ومصر.


ولا توجد أي معلومات حول سبب المشكلات أو متى سيتم إصلاحها.

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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