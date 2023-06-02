عطل يصيب تويتر

الوكيل الاخباري -

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واجه الآلاف من مستخدمي "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي الشهير الذي اشتراه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عطلا فنيا، مساء الجمعة.ووفق موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد الأعطال المعلوماتية، فإن الآلاف من الأشخاص اشتكوا من وجود "عطل فني" في تويتر.وأوضح المصدر أن عدد الشكاوى ارتفع بشكل ملحوظ بعد الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العطل أثر على أكثر من ألف مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وأضافت أن العديد من المشكلات الفنية ظهرت على تويتر، في الأشهر الأخيرة.