عطل يضرب منصة فيسبوك

ونشر مستخدمو السوشيال ميديا على منصة فيس بوك أن هناك عطلًا فنيًا وخللًا في الدخول على الصفحات الرسمية. والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلل في تصفح المستخدمين لمنصة فيس بوك، فقد ضرب عطل فني موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال شهر يونيو الماضي، وتسبب في مشكلات في إدارة الصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه تلاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى بعض صفحات فيس بوك، وبناءً عليه قام المختصون بالجهاز بدراسة الموقف.
وأوضح الجهاز أنه تبين وجود عطل تقني في فيس بوك على بعض الصفحات على مستوى العالم، وليس مقصورًا على مصر، مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى هذه الصفحات.
جدير بالذكر أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد، مما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني لفيس بوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على واتساب؟ .. خطوة بخطوة
-
تيك توك تعتزم السماح بعرض محتوى "ستيم" لجميع المستخدمين
-
"إيميلي في باريس" تضاعف أرباح نتفليكس بعد 5 ملايين مشترك جديد
-
علامة مفاجئة تكشف أن واتساب مخترق!
-
فيديو:روبوت صيني بشري يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة
-
مبتدأ الحقيقة والخبر.. بوابة الموجز العربي أقوى منصة إخبارية 2024
-
قريباً.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة!
-
الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050