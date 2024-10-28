عطل يضرب منصة فيسبوك

الوكيل الإخباري- فوجئ مستخدمو منصة فيس بوك للتواصل الاجتماعي بعطل فني في الصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات، حيث يظهر بها أن الصفحة غير متوفرة الآن.

اضافة اعلان



ونشر مستخدمو السوشيال ميديا على منصة فيس بوك أن هناك عطلًا فنيًا وخللًا في الدخول على الصفحات الرسمية. والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلل في تصفح المستخدمين لمنصة فيس بوك، فقد ضرب عطل فني موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال شهر يونيو الماضي، وتسبب في مشكلات في إدارة الصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات.



وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه تلاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى بعض صفحات فيس بوك، وبناءً عليه قام المختصون بالجهاز بدراسة الموقف.



وأوضح الجهاز أنه تبين وجود عطل تقني في فيس بوك على بعض الصفحات على مستوى العالم، وليس مقصورًا على مصر، مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى هذه الصفحات.



جدير بالذكر أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد، مما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني لفيس بوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.