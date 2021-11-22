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الإثنين، 22-11-2021 03:35 م

علاج الألم المزمن سيصبح عبر تقنيات افتراضية

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الوكيل الإخباري - صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بنظام الواقع الافتراضي كعلاج لألم الظهر المزمن.

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وينضم العلاج المسمى EaseVRx إلى القائمة المختصرة من العلاجات الرقمية التي وافقت عليها الوكالة على مدار السنوات القليلة الماضية.

 

ويتضمن EaseVRx نظارة رأس VR وجهازًا يضخم صوت أنفاس المستخدم للمساعدة في تمارين التنفس.


ويستخدم EaseVRx مبادئ من العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى مساعدة الناس في التعرف على أنماط التفكير والعواطف المختلفة وفهمها.

 

وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيانها إن البرنامج يعالج الألم من خلال الاسترخاء والتشتيت وتحسين الوعي بالإشارات الداخلية.


وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية EaseVRx بناءً على بيانات من دراسة استمرت ثمانية أسابيع على 179 شخصًا يعانون من آلام أسفل الظهر التي استمرت ستة أشهر أو أكثر.


واستخدم نصفهم برنامج EaseVRx وشارك النصف الآخر في برنامج واقع افتراضي آخر ثنائي الأبعاد لا يستخدم طرق العلاج السلوكي المعرفي.


وقال نحو ثلثي المشاركين الذين استخدموا EaseVRx إن الألم أصبح أقل بنسبة 30 في المئة، في حين أن 41 في المئة فقط من المجموعة الأخرى حصلوا على انخفاض مماثل.

 

واستمر الألم المنخفض لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الدراسة للأشخاص في مجموعة EaseVRx. ولكن ليس للمجموعة الأخرى.

قال كريستوفر لوفتوس، القائم بأعمال مدير مكتب أجهزة الطب العصبي والفيزيائي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان إن نظام الواقع الافتراضي يمكن أن يكون خيارًا بديلاً للأدوية الأفيونية لآلام الظهر.


وتظهر الأبحاث أن الأساليب النفسية يمكن أن تكون علاجات فعالة للألم المزمن لبعض الأشخاص. ويؤكد المؤيدون أن استهداف هذه المكونات للألم لا يعني أن الألم أقل واقعية.


ومع ذلك، فإن العلاج السلوكي المعرفي للألم مثير للجدل في بعض الأحيان. وقد قوبلت الجهود المبذولة لدمجه في الرعاية القياسية بمخاوف من أن يتم استخدامه كذريعة لجعل الأشخاص يتوقفون عن أخذ الأدوية اللازمة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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