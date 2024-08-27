علامات تنذر بإدمان الألعاب لدى المراهقين

وتشمل العلامات أيضاً بعض أعراض الانسحاب مثل العصبية والغضب وسرعة الاستثارة عند الحرمان من ممارسة اللعب.
العلاج النفسي
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