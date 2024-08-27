علامات تنذر بإدمان الألعاب لدى المراهقين

الوكيل الإخباري- قالت مبادرة "انظر ماذا يفعل طفلك بالميديا" الألمانية إن بعض العلامات تنذر بإدمان ألعاب الكمبيوتر لدى المراهقين، وهي: فقدان السيطرة على مدة اللعب، وإهمال أشياء أخرى مثل الهوايات والأصدقاء والعائلة والنظافة الشخصية، وذلك على مدار فترة زمنية طويلة.



وتشمل العلامات أيضاً بعض أعراض الانسحاب مثل العصبية والغضب وسرعة الاستثارة عند الحرمان من ممارسة اللعب.



العلاج النفسي

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أوصت المبادرة الوالدين باستشارة طبيب نفسي عند ملاحظة هذه العلامات، وذلك للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب، مثل العلاج السلوكي المعرفي.

يعمل هذا العلاج على تحديد الدافع وراء الاستخدام المفرط لألعاب الكمبيوتر، حيث غالباً ما يمثل إدمان ألعاب الكمبيوتر تعويضاً عن نقص في الواقع. ويساعد العلاج النفسي المراهق على تطوير استراتيجيات إيجابية لمواجهة هذا النقص، بدلاً من إدمان الألعاب، مع تشجيعه على الاهتمام بهواياته، والحرص على التواصل الاجتماعي، والمواظبة على ممارسة الرياضة، إلى جانب الاستخدام المعتدل لألعاب الكمبيوتر، وذلك من خلال الاتفاق مع الوالدين على مدة زمنية مناسبة.