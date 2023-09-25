علامة تشير ان هناك من يقرأ رسائلك على الفيسبوك !

الوكيل الإخباري- يملك تطبيق ماسنجر(Messenger) التابع لفيسبوك (FACEBOOK)، أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، مما يجعله "صيدا شهيا" للقراصنة بحسب تقرير لموقع ذي صن (The Sun).

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ويبحث المحتالون باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستخدمين مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم، وهذا هو سبب أهمية البقاء على اطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

ومن المهم أيضا أن يكون لديك كلمة مرور قوية، لأن الوقوع في شرك المتسلل يمكن أن يكون ضربة مزدوجة خطيرة، حيث لن يدخلوا فقط إلى ماسنجر الخاص بك، بل إلى حسابك الرئيسي على فيسبوك أيضا.



ولهذا من الضروري معرفة كيف يمكن اكتشاف ما إذا كنت تعرضت للاختراق عندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفين جيدا.





بمجرد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، فمن المرجح أن يذهب للأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون بأن المتصل بهم أنت.



وإحدى الطرق التي يمكن المتسللين من خلالها إبقاء آثارهم مخفية هي مراسلة شخص ما وأرشفة الدردشة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية.



وللتحقق من أرشيف ماسنجر الخاص بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.



ثم حدد الدردشات المؤرشفة من القائمة، حيث سترى الرسائل القديمة المخفية.

الجزيرة