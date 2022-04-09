الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

الخصاونة: لم نبع أي معلم سياحي في الأردن

عقل يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً من 5 إلى 7% خلال أيار المقبل

بعد الفحم.. هل يدخل النفط الروسي قائمة الحظر الأوروبية؟

العراق.. النفط بصدد تطبيق قرار المحكمة بإدارة حقول النفط والغاز شمال البلاد

حملة صيانة شاملة للإنارة على طريق المطار

الحكومة: انخفاض أسعار مشتقات نفطية عالمياً

ارتفاع الأسهم الرئيسة في الخليج

السبت، 09-04-2022 02:18 م

علماء: الكوكب الأحمر يستضيف بحرا من الصهارة

بحث-عن-كوكب-المريخ-وماذا-يوجد-به


الوكيل الإخباري - كشف بحث جديد عن زلازل لم تُكتشف من قبل تحت سطح المريخ، والتي يعتقد الخبراء أنها دليل على أنه يستضيف بحرا من الصهارة ، حسبما نقلت RT.

اضافة اعلان

 

ويعتقد العلماء أن أفضل تفسير لـ "زلازل المريخ" هو النشاط البركاني المستمر تحت سطحه المترب والقاحل، موضحين أن الكوكب أكثر نشاطا بركانيا وزلزاليا مما كان يعتقد في البداية.

واعتقد الخبراء لفترة طويلة أنه لم يكن هناك الكثير مما يحدث داخل المريخ، لكن الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية توصلوا إلى اكتشافهم بعد تمشيط البيانات من مسبار InSight التابع لناسا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42022910394621363786

تويتر يتراجع عن تعديل مثير بالجدل يخص التغريدات المحذوف

6253e57c4236047c8277b825

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

099-1

ابتكار نظام ذكاء اصطناعي ينشئ صورًا لأشخاص من خلال أصواتهم

a5510e9c-fcfb-49dd-ac30-408fc4f871f7_16x9_600x338

اختيارك قد يكشف حقيقتك.. فما لون هاتف آيفون الذي تحمله؟

62502a394c59b7122a668331

أحدث وأقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد

20210417032801281

ماسك سيضيف ميزات جديدة إلى تويتر.. يفكر في هذا الأمر!

أخبار متعلقة
للللللللللللللل

خبر سيئ لمشتركين نتفليكس: توجه لفرض رسوم اضافية

Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"

_117087367_whatsubject

طرح ميزة جديدة تزيد من أمان "واتساب" .. تعرف عليها

brilliant-ways-to-make-money-online-1024x758

أفضل مجالات الربح عبر الانترنت 2022