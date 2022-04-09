علماء: الكوكب الأحمر يستضيف بحرا من الصهارة

الوكيل الإخباري - كشف بحث جديد عن زلازل لم تُكتشف من قبل تحت سطح المريخ، والتي يعتقد الخبراء أنها دليل على أنه يستضيف بحرا من الصهارة ، حسبما نقلت RT.

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ويعتقد العلماء أن أفضل تفسير لـ "زلازل المريخ" هو النشاط البركاني المستمر تحت سطحه المترب والقاحل، موضحين أن الكوكب أكثر نشاطا بركانيا وزلزاليا مما كان يعتقد في البداية.



واعتقد الخبراء لفترة طويلة أنه لم يكن هناك الكثير مما يحدث داخل المريخ، لكن الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية توصلوا إلى اكتشافهم بعد تمشيط البيانات من مسبار InSight التابع لناسا.