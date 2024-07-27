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علماء يبتكرون أداة تحول "الواي فاي" إلى كهرباء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 27-07-2024 09:38 م

 

 الوكيل الإخباري- حقق فريق بحثي بقيادة الجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS) خطوة كبيرة في تكنولوجيا حصاد الطاقة، ويمكن أن يؤدي الابتكار إلى القضاء على الحاجة إلى البطاريات في الأجهزة الإلكترونية المختلفة.


وتمكن الباحثون من تطوير نوع جديد من المقومات التي يمكنها تحويل إشارات التردد اللاسلكي (RF) المحيطة بكفاءة، والتي تعتبر عادةً طاقة "نفايات"، إلى جهد تيار مستمر (DC) قابل للاستخدام، وفقًا لموقع الجامعة. وتقوم تقنيتهم الجديدة بتحويل إشارات التردد اللاسلكي المحيطة من مصادر مثل شبكات Wi-Fi والشبكات الخلوية إلى كهرباء قابلة للاستخدام.


وذكر البيان الصحفي أن "تقنيات حصاد طاقة التردد اللاسلكي، مثل هذه، ضرورية لأنها تقلل من الاعتماد على البطاريات، وتطيل عمر الجهاز، وتقلل من التأثير البيئي، وتعزز جدوى شبكات الاستشعار اللاسلكية وأجهزة إنترنت الأشياء في المناطق النائية حيث يكون استبدال البطاريات بشكل متكرر غير عملي".


وقال البروفيسور يانغ هيون سو من جامعة سنغافورة الوطنية، الذي قاد المشروع: "إن حصاد الإشارات الكهرومغناطيسية للتردد اللاسلكي المحيط أمر بالغ الأهمية لتطوير الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار الموفرة للطاقة. ومع ذلك، تواجه وحدات حصاد الطاقة الحالية تحديات في التشغيل عند طاقة محيطة منخفضة بسبب القيود في تكنولوجيا المقوم الحالية".


وقام الفريق بتحسين أجهزة SR، من خلال إنشاء تكوينات تعمل بشكل فعال عبر نطاق طاقة واسع. ولتحسين الناتج وتحقيق التشغيل على الشريحة، تم ربط أجهزة SR في ترتيب مصفوفة، مع استخدام الموجهات الموجية الصغيرة ذات المستوى المشترك على أجهزة SR لربط طاقة التردد اللاسلكي، مما أدى إلى مساحة صغيرة على الشريحة وكفاءة عالية، كما ذكر الباحثون.





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