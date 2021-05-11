الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 02:31 م

علماء يتعلمون التنبؤ بالمخاطر السيبرانية

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الوكيل الاخباري - طور علماء من جامعة في سان بطرسبورغ الروسية طريقة لتقييم المخاطر السيبرانية في الأنظمة الذكية للمدينة الذكية.

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تم اختبار الطريقة المطورة على منضدة اختبار "التقاطع الذكي" (أحد مكونات نظام النقل الذكي للمدينة الذكية). نُشرت نتائج العمل في المجلة العلمية  "Machines".


تجدر الإشارة إلى أن سان بطرسبرغ تشارك في تشكيل برنامج المدينة الذكية، والذي سيوفر خدمات جديدة لسكان المدن الكبرى، ما يزيد من سلامة المواطنين. الخدمات الرقمية هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام.


كما أوضح خبراء في الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، فإن مجرمي الإنترنت لديهم أهداف جديدة - تعطيل عمل المؤسسات الكبيرة والبنية التحتية الحضرية، وكذلك السيطرة عليها.

 

يمكن للمهاجمين اللاسلكيين غزو شبكة فرعية أو جهاز مستهدف عن بعد، واعتراض حركة المرور، وإطلاق هجمات رفض الخدمة، والتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء لإنشاء شبكات الروبوت.


أشار فاسيلي ميخائيلوفيتش كرونديشيف، الباحث في معهد الأمن السيبراني، إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يمكن تطبيق الاستراتيجيات التقليدية لتحليل المخاطر الإلكترونية بشكل مباشر في بناء وتقييم البنى التحتية الرقمية لمدينة ذكية، نظرًا لأن البنية التحتية للشبكة الجديدة غير متجانسة وديناميكية".


وشدد في الوقت نفسه على أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان مستوى حماية أصول المعلومات للمدينة الذكية، مع مراعاة خصوصيات التهديدات السيبرانية الحديثة.

 

سبوتنيك

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