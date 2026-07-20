علماء يكتشفون وفرة غير متوقعة للفضة في الشمس

واستخدم العلماء تقنية التحليل الطيفي مع نموذج حاسوبي أكثر دقة لدراسة الضوء الصادر من الشمس وتحديد تركيبتها الكيميائية، حيث أظهرت النتائج أن كمية الفضة فيها أصبحت أقرب إلى تلك الموجودة في أقدم النيازك التي تشكلت معها قبل نحو 4.6 مليارات سنة.
وأوضح الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على دراسة الشمس، بل يساهم في فهم كيفية تشكل العناصر وانتشارها داخل النجوم ومجرة درب التبانة عبر الزمن.
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