على خطى انستجرام.. تحديث كبير وغير متوقع من واتساب!

كما يجلب التحديث الجديد المزيد من الميزات لخاصية الحالة، من بينها زر الإعجاب، حيث يمكن لجهات الاتصال إبداء إعجابهم بالاستوري الخاصة بك عبر النقر على زر القلب، وستكون هذه الإعجابات خاصة، يمكن لمشاركها فقط رؤية الإعجابات.
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