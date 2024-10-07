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على خطى انستجرام.. تحديث كبير وغير متوقع من واتساب!

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   يستمر تطبيق واتساب في إحداث تغييرات وتحسينات لمزاياه تهدف لتلبية توقعات المستخدمين وتحسين تجربة التواصل، ويجلب التحديث الجديد مجموعة من المميزات المذهلة التي ستغير طريقة تفاعلنا مع التطبيق، وينتظرها مستخدمو المنصة الذين يزيد عددهم على 2 مليار شخص.

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ويطلق  تحديث واتساب الجديد ميزة الإشارة بـ "ستوري" واتساب ، حيث  يجلب التحديث الأخير إمكانية جديدة، تتيح لمستخدميه ذكر أشخاص أو الإشارة إليهم عند مشاركة الحالة الخاصة بهم، على غرار خاصية القصص بموقع إنستجرام، كما يمكن للأشخاص المذكورين إعادة نشر هذه الحالة.


كما يجلب التحديث الجديد المزيد من الميزات لخاصية الحالة، من بينها زر الإعجاب، حيث يمكن لجهات الاتصال إبداء إعجابهم بالاستوري الخاصة بك عبر النقر على زر القلب، وستكون هذه الإعجابات خاصة، يمكن لمشاركها فقط رؤية الإعجابات.

 

صدى البلد

 
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