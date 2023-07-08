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على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

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السبت، 08-07-2023 06:56 ص

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

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الوكيل الاخباري - اتهم مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا.


ونشر موقع "سيمافور" في وقت سابق رسالة من أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك، أعرب فيها عن اعتقاده بأن المخرج الوحيد يكمن في مقاضاة "ميتا" بسبب شكوك حول استخدامها لأسرار "تويتر" التجارية في تطوير الشبكة الاجتماعية الجديدة.


وتفاعل ماسك على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي قائلا "أنفقت 44 مليار دولار على هذا التطبيق "تويتر"، والآن قرر"الثعبان" نسخه. الآن أصبح الصراع شخصيا".
وأضاف ماسك أن تحدي زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما، مختتما حديثه قائلا "أراك في القفص".


وأطلقت "ميتا" في 6 يوليو خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتزاحم "تويتر".


وأعلن مارك زوكربيرغ، بعد أقل من 20 ساعة من إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة، أن عدد المسجلين فيها وصل إلى 30 مليون مستخدم.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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