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علي بابا تمنع موظفيها من استخدام "كود كلود"

wd
شركة علي بابا
 
الأحد، 05-07-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   ستحظر شركة علي بابا الصينية على موظفيها استخدام أداة Claude Code التابعة لشركة Anthropic اعتبارًا من 10 يوليو/تموز، وفق تقارير إعلامية.اضافة اعلان


وتحظر Anthropic استخدام نماذجها من قبل الشركات الصينية، وتعمل على سد الثغرات التي تتيح الوصول إليها، بما في ذلك إجراءات للحد من إساءة استخدام الحسابات ومنع عمليات التقطير في الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، صنّفت علي بابا أداة Claude Code على أنها عالية المخاطر، ووجّهت موظفيها لاستخدام أداة Qoder التابعة للشركة بدلًا منها.
 
 


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