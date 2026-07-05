علي بابا تمنع موظفيها من استخدام "كود كلود"

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الوكيل الإخباري- ستحظر شركة علي بابا الصينية على موظفيها استخدام أداة Claude Code التابعة لشركة Anthropic اعتبارًا من 10 يوليو/تموز، وفق تقارير إعلامية. اضافة اعلان





وتحظر Anthropic استخدام نماذجها من قبل الشركات الصينية، وتعمل على سد الثغرات التي تتيح الوصول إليها، بما في ذلك إجراءات للحد من إساءة استخدام الحسابات ومنع عمليات التقطير في الذكاء الاصطناعي.



وفي المقابل، صنّفت علي بابا أداة Claude Code على أنها عالية المخاطر، ووجّهت موظفيها لاستخدام أداة Qoder التابعة للشركة بدلًا منها.









