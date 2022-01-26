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الأربعاء، 26-01-2022 01:28 م

عملة فيسبوك المشفرة تنهار

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الوكيل الاخباري- ينهار مشروع العملة المشفرة المثير للجدل الذي دافع عنه مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمام الكونغرس بعد ضغوط تنظيمية. وبعد أكثر من عامين من الإعلان عنها لأول مرة، يبدو أن العملة المشفرة التي ترعاها الشركة على وشك الانتهاء.

وتقوم جمعية Diem، وهي مبادرة للعملات المشفرة كانت تعرف سابقًا باسم Libra بدعم من شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، بدراسة بيع أصولها كوسيلة لإعادة رأس المال إلى أعضائها من المستثمرين.

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كما تجري Diem مناقشات مع المصرفيين الاستثماريين حول بيع ملكيتها الفكرية. وترغب بالعثور على مكان عمل جديد للمهندسين الذين طوروا التكنولوجيا. كما تريد استرجاع أي قيمة متبقية في مشروع عملة Diem.

وعندما كشفت فيسبوك في عام 2019 لأول مرة عن فكرة عملتها الرقمية المستقرة التي تهدف إلى إحداث ثورة في الخدمات المالية العالمية، فعلت ذلك بالتعاون مع العشرات من الشركات الأخرى.

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

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