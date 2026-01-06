عميق ويعتمد التفاعل الصوتي.. تسريبات تكشف ملامح أول جهاز من "OpenAI"

الوكيل الإخباري- تتجه شركة OpenAI إلى تطوير جهاز شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على التفاعل الصوتي، بالتوازي مع تحديثات مرتقبة على نماذج ChatGPT الصوتية، وفق تقارير وتسريبات حديثة.

اضافة اعلان



وبحسب موقع The Information، تعمل الشركة على تحسين نماذجها الصوتية لتقديم استجابات أكثر طبيعية وتعبيرًا عاطفيًا أعمق، مع قدرة على التحدث بالتزامن مع المستخدم والتعامل مع المقاطعات أثناء الحوار، على أن يُطلق النموذج الصوتي الجديد في الربع الأول من 2026.



وأشار التقرير إلى أن جهاز OpenAI لن يُطرح قبل نحو عام، وسيكون الأول ضمن منظومة أجهزة تركز كليًا على الصوت، مع أفكار تشمل نظارات ذكية ومكبرات صوت بلا شاشة.