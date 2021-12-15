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الأربعاء، 15-12-2021 01:50 م

عودة خدمات يوتيوب للعمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين

يوتيوب


الوكيل الإخباري - أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة "ألفابت"، اليوم الأربعاء، أنه حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته أو مواجهتهم بطئاً في الخدمات.

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وأوضح يوتيوب على تويتر "إذا كنتم قد واجهتم بطئاً في الخدمات عن المعتاد أو مشكلة في الدخول على يوتيوب في وقت سابق اليوم، فقد وجدنا حلا لذلك. المشكلة استمرت نحو 20 دقيقة".

وكان موقع "داون ديتكتور" كشف في وقت سابق، أن "يوتيوب" تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين.

 

ويتتبع "داون ديتكتور"، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب، يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

 

كما، تسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات أمازون السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعذر الوصول إلى نتفلكس وديزني وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في أمازون.

وقال موقع تول تيستر الذي يراجع أدوات الإنترنت إن يوتيوب واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.

 

المصدر - العربية 

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