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الأحد، 14-03-2021 02:55 م

غوغل إطلاق خاصية جديدة لرسم الطرق

قوقل ماب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غوغل"، أنها بصدد إطلاق خاصية "الرسم" الجديدة، والتي تمكّن مستخدمي خرائط غوغل من رسم الطرق بأنفسهم، وذلك في حالة عدم وجود الطرق على خرائطها.

وتشبه الخاصية الجديدة إلى حد كبير طريقة استخدام أداة "الخطوط" في برنامج "مايكروسوفت باينت" الخاص بأنظمة تشغيل "الويندوز"، حيث تمكّن المستخدم من تصحيح الطرق الموجودة بالفعل على الخريطة، إلى جانب إضافة المفقود منها.

وحول هذه الميزة، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور أسامة مصطفى، إن خاصية غوغل المزمع إطلاقها خلال الشهور المقبلة ليست جديدة بالكامل، بل موجودة لكن سيتم إدخال تحديثات عليها، موضحا: "غوغل مابس كان يتيح للمستخدم رسم الطرق وتحديد النقاط لنفسه فقط، لكن بعد إطلاق الخاصية الجديدة سيتم مشاركة ما يرسمه المستخدم للطرق مع الجمهور".

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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