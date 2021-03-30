غوغل: ارتفاع مؤشرات البحث عن الصحة النفسية أكثر من 1000%

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "غوغل" عن ارتفاع وتيرة البحث عن القضايا المتعلقة بالصحة النفسية بنسبة تزيد عن الـ1000% خلال السنوات الـ5 الماضية.

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ولفتت الشركة إلى ارتفاع طلبات البحث باللغة العربية عن "كيف أعزز صحتي النفسية"، بنسبة 1.100% في السنوات الخمس الأخيرة من 2016 إلى 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أغسطس 2020، ووصلت عمليات البحث التي تضمّنت كلمة "إخصائي معالج" إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في أغسطس 2020.



وقال نجيب جرار رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "غوغل": "المساعدة في إيصال المعلومات إلى الأشخاص الأشد حاجة إليها تأتي في صلب أهدافنا في غوغل، ومن شأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن يزود ملايين الأفراد الذين ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيف أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1.100%، وجميعنا في غوغل ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيف أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1.100%، ونأمل أن يسهم "مساعد غوغل" في إفادتهم".



تجدر الإشارة إلى أن "مساعد غوغل" يمكنه فهم جميع اللهجات العربية والرد باللغة العربية الفصحى المعاصرة.



وتستند خدمة "مساعد غوغل" إلى أحدث تقنيات "تعلم الآلة" من غوغل لمساعدة ملايين المستخدمين حول العالم في تنظيم مهامهم اليومية باستخدام هواتفهم المحمولة.

روسيا اليوم

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