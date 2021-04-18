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الأحد، 18-04-2021 03:53 م

غوغل تبتكر اختصارا جديدا يسهل البحث في الإنترنت

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الوكيل الاخباري - ابتكرت شركة "غوغل" الأمريكية اختصارا جديدا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "غوغل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنرنت، بمجرد الضغط على زر "/"، الذي يساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.

 

ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "غوغل" ليعيدك مجددا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.


ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "غوغل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية.

 

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