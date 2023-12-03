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الأحد، 03-12-2023 04:47 م

غوغل تبدأ حذف حسابات المستخدمين غير النشطة.. ولا يمكن استردادها!

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غوغل" البدء بحذف حسابات GMAIL "جيميل" الشخصية التي ظلّت غير نشطة لمدة عامين على الأقل.

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وأوضحت الشركة الأميركية أنه بمجرد الحذف لا يمكن استرداد الحسابات أو أي عناصر فيها، حيث سيتم تنفيذ عملية التطهير لإزالة الحسابات غير النشطة التي تزعم شركة "غوغل" بأنها أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.

وكان موقع "أكسيوس" Axios قد ذكر أن عملاق البحث يتخد هذه الخطوة من أجل تقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية أو غير المراقبة للخطر لأنها غالبًا ما تكون عرضة للخطر وتخضع لفحوص أمنية أقل.

 

وتعد الحسابات المهجورة أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، وفقا لتحليل "غوغل".


وقالت الشركة إنه "بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءًا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار، مثل البريد العشوائي".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" CNN، أعلنت "غوغل" عن السياسة الجديدة في مايو الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منع المخاطر الأمنية.


وأوضحت أن النتائج الداخلية تظهر أن الحسابات القديمة من المرجح أن تعتمد على كلمات المرور المعاد تدويرها وأقل احتمالا لاستخدام إجراءات أمنية محدثة مثل التحقق بخطوتين، ما يجعلهم أكثر عرضة لمشاكل مثل التصيد والقرصنة والبريد العشوائي.


ووفقا للشبكة، ترسل "غوغل" تحذيرات للمستخدمين المتأثرين منذ أغسطس الماضي، مع إرسال تنبيهات متعددة إلى الحسابات المتأثرة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتياطية المقدمة من المستخدم.

 

وكتبت "غوغل" في تحديث سياسة أغسطس الماضي: "نريد حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابك حتى لو لم تعد تستخدم خدماتنا".


وتتضمن حسابات غوغل كل شيء بدءًا من Gmail إلى Docs إلى Drive إلى الصور، ما يعني أن كل المحتوى الموجود عبر مجموعة "غوغل" الخاصة بالمستخدم غير النشط معرض لخطر المحو.


وأوضحت "سي إن إن" CNN أنه توجد بعض الاستثناءات لعملية الحذف، وهي الحسابات التي لها قنوات على "يوتيوب" YouTube، وتلك التي لديها أرصدة متبقية في بطاقات الهدايا، وتلك المستخدمة لشراء عنصر رقمي مثل كتاب أو فيلم، وتلك التي نشرت تطبيقات نشطة على نظام أساسي مثل متجر "غوغل بلاي" Google Play، حسبما قالت الشركة في أغسطس.

 

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