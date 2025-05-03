غوغل تبدأ طرح "AI Mode" في نتائج البحث: دردشة ذكية ضمن محرك البحث

الوكيل الإخباري- بدأت غوغل في طرح ميزة جديدة تُدعى "AI Mode" في نتائج البحث لمجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة.

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الميزة الجديدة تختلف عن ميزة AI Overview السابقة، حيث تتيح التفاعل مع روبوت دردشة ذكي مباشرة داخل صفحة البحث، من خلال تبويب يظهر باسم "AI Mode".



ويمكن للمستخدم طرح أسئلة مفتوحة أو استكشافية، مثل مقارنة منتجات، أو استكشاف هوايات، مع إمكانية تلقي اقتراحات مخصصة تشمل أماكن الشراء، أوقات الازدحام، والاتصال المباشر.



كانت هذه الميزة متوفرة سابقًا عبر "Google Labs"، وتقول الشركة إنها ستتوسع تدريجيًا في الأسابيع المقبلة.

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