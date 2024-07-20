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السبت، 20-07-2024 01:36 م

غوغل تتخذ إجراءات صارمة بشأن التطبيقات منخفضة الجودة بمتجرها

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الوكيل الإخباري- قالت شركة غوغل، يوم الجمعة، إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات منخفضة الجودة في متجر التطبيقات الخاص بها في الشهر المقبل.

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وقامت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية مؤخرًا بتحديث سياستها الخاصة بالبريد العشوائي والوظائف الدنيا، لضمان أن "التطبيقات تتوافق مع المعايير المرتفعة لكتالوج بلاي وتجذب المستخدمين من خلال وظائف عالية الجودة وتجارب المستخدمين".


وأكدت الشركة أن "التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستقرة وسريعة الاستجابة وممتعة للمستخدم".


وأوضحت غوغل أيضًا أن "التطبيقات التي تتعطل وليس لديها الدرجة الأساسية من الفائدة الكافية كتطبيقات للهاتف المحمول، أو التي تفتقر إلى المحتوى الممتع، أو تظهر سلوكًا آخر لا يتوافق مع تجربة مستخدم ناجحة وممتعة، لن يتم السماح بوجودها على غوغل بلاي".


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