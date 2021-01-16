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السبت، 16-01-2021 10:39 ص

غوغل تتم صفقة تجعلها تدخل بقوة سوق الساعات الذكية

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية أتمت صفقة ستجعلها تدخل بقوة إلى سوق الساعات الذكية.

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أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" أكملت استحواذها على شركة "فيتبت"، بحسب ما ذكره ريك أوستيرلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في غوغل.

وأوضح مسؤول "غوغل" أن تلك الصفقة ستجعل الشركة تضع قدما قوية في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.


يأتي هذا ضمن حملة غوغل للسيطرة على عالم الأجهزة الذكية بخلاف الهواتف أو الحواسيب، التي كان من أبرزها استحواذ غوغل على شركة "نيست" لتحسين نظامها البيئي لمنتجات المنزل الذكية.


وتعهدت "غوغل" بعدم استخدام بيانات اللياقة والصحة لمستخدمي "فيتبيت" لغرض استهداف الإعلانات.

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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