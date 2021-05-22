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السبت، 22-05-2021 01:42 م

غوغل تتيح تشخيص 288 مرضا جلديا بكاميرا الهاتف

قوقل


الوكيل الإخباري - كشفت شركة "غوغل" عن تقنية ذكاء اصطناعي جديدة، يمكن من خلالها اكتشاف عدد ضخم من الأمراض الجلدية من خلال كاميرا الهاتف الذكي.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن التقنية الجديدة التي طورتها "غوغل" تساعد على اكتشاف وتشخيص أمراض الجلد والشعر والأظافر بناءً على صور يتم تحميلها من قبل المرضى عبر تطبيق ذكي.


وتم الكشف عن التقنية الجديدة في مؤتمر المطورين السنوي لعملاق التكنولوجيا "Google IO"، على أن يبدأ الاستخدام الفعلي في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد أن حصل التطبيق على علامة CE لاستخدامه كأداة طبية معتمدة في أوروبا.


وأفادت "غوغل" بأن تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة تتيح إمكانية التعرف على 288 حالة جلدية، لكنها ليست مصممة لتكون بديلاً للتشخيص والعلاج الطبي، مشيرة إلى أن تطوير تلك التقنية استغرق 3 سنوات، وتم تدريبها على مجموعة بيانات تتكون من 65000 صورة لحالات تم تشخيصها.


يشار إلى أنه بالإضافة إلى استخدام الصور، يتطلب التطبيق أيضًا من المرضى الإجابة على سلسلة من الأسئلة عبر الإنترنت، ليكوّن التطبيق رؤية واضحة عن الحالة المرضية التي يتم تشخيصها.


يذكر أن التطبيق لم يحصل حتى الآن على تصريح من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للاستخدام في الولايات المتحدة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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