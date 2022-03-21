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الإثنين، 21-03-2022 09:43 ص

غوغل تتيح لك حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث

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الوكيل الاخباري-أعلنت شركة غوغل أنه أصبح بالإمكان حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بك إلى تطبيقها لنظام أندرويد.

وقال المتحدث باسم عملاقة البحث، نيد أدريانس، في بيان: نعمل حاليًا على طرح هذه الميزة عبر تطبيقنا لنظام التشغيل أندرويد. ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة. نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى.

وتم رصد الميزة لأول مرة من قبل رئيس تحرير XDA Developers السابق، الذي قال إنه تم إخطاره بشأن الميزة التي يبدو أنها تم طرحها.

للتحقق ومعرفة ما إذا كانت لديك، افتح تطبيق أندرويد من غوغل، وانقر على صورة ملفك الشخصي، وابحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة.

واستغرقت هذه الميزة بعض الوقت لتشق طريقها إلى تطبيق أندرويد. وأعلنت الشركة عن الميزة لأول مرة في مؤتمر Google I/O في شهر مايو. ووصلت إلى تطبيق غوغل لنظام التشغيل iOS في شهر يوليو.

وقالت غوغل في ذلك الوقت إنها قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق في وقت لاحق من عام 2021. ولكن تأخرت الشركة عن هذا الموعد النهائي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لإحضار الميزة إلى سطح المكتب. ولم تحدد الشركة في تدوينة إعلانها في شهر مايو المنصات التي تكون متاحة ضمنها. وقالت في شهر يوليو إن الميزة قادمة إلى تطبيقات iOS وأندرويد فقط.

تقدم الشركة أيضًا أداة لحذف الأشياء الموجودة في سجل البحث التي يبلغ عمرها ثلاثة أو 18 أو 36 شهرًا تلقائيًا.

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