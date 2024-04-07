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الأحد، 07-04-2024 11:22 ص

غوغل تتيح ميزة الكشف عن الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف

خاصية-الكشف-عن-الأرقام-المجهولة


الوكيل الإخباري- تعمل شركة غوغل على إضافة ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.اضافة اعلان


وتُطلق الشركة على تلك الميزة اسم البحث Lookup، وقد رُصدت حديثًا لدى بعض مستخدمي التطبيق.

وتعمل تلك الميزة بآلية بسيطة، فعند الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في جهات الاتصال في سجل المكالمات يظهر خيار "البحث Lookup"، وعند الضغط عليه، تجري عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق غوغل ومحرك بحثها.

وقد يتوصل المستخدمون إلى معرفة هوية صاحب الرقم المجهول إذا كان منشورًا على الإنترنت، وهي تختصر العملية اليدوية التي يجريها المستخدمون بنسخ الرقم ثم لصقه في شريط البحث في غوغل.

وتبدو تلك الطريقة بسيطة للغاية وأقل فعالية إذا ما قورنت بالآلية المستخدمة في التطبيقات المخصصة للكشف عن هوية المتصلين، مثل تطبيق تروكولر الشهير، الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لأسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم على نحو دقيق إلى حد بعيد.

ولا تبدو الميزة الجديدة في تطبيق هاتف غوغل منافسة لتطبيقات الكشف عن هوية المتصلين بشكلها التقليدي.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ظهرت أولًا لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة على نحو تدريجي.

ويُعد تطبيق هاتف غوغل تطبيق الاتصال الافتراضي لإدارة المكالمات في هواتف بكسل ومعظم الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

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