الثلاثاء 2025-05-20 04:12 م
 

غوغل تحذر.. توقفوا عن استخدام كلمات المرور على "جي ميل"

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-  أكدت غوغل تعرض مستخدمي Gmail لهجوم تصيّد متقدّم يستغل ثغرة في بنيتها، حيث نجح المهاجمون في إرسال رسائل خبيثة من عنوان رسمي مثل [email protected].

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أبرز النقاط:
الهجوم لا يحتاج لتفاعل المستخدم (Zero-Click).
يؤدي إلى سرقة البيانات ونشر برمجيات خبيثة.
غوغل أطلقت إجراءات حماية وستنشرها قريبًا.


نصائح للحماية:
فعّل المصادقة الثنائية (2FA).
استخدم مفتاح المرور (Passkey) بدلًا من الاعتماد على كلمة المرور فقط.
تجنب الشبكات العامة.
لا تفتح رسائل مشبوهة حتى لو بدت رسمية.


غوغل تؤكد أن كلمات المرور وحدها لم تعد كافية لحماية حسابك.

 

أرم نيوز 

 
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