غوغل تحذر.. توقفوا عن استخدام كلمات المرور على "جي ميل"

أبرز النقاط:
الهجوم لا يحتاج لتفاعل المستخدم (Zero-Click).
يؤدي إلى سرقة البيانات ونشر برمجيات خبيثة.
غوغل أطلقت إجراءات حماية وستنشرها قريبًا.
نصائح للحماية:
فعّل المصادقة الثنائية (2FA).
استخدم مفتاح المرور (Passkey) بدلًا من الاعتماد على كلمة المرور فقط.
تجنب الشبكات العامة.
لا تفتح رسائل مشبوهة حتى لو بدت رسمية.
غوغل تؤكد أن كلمات المرور وحدها لم تعد كافية لحماية حسابك.
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