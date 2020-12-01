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الثلاثاء، 01-12-2020 03:51 م

غوغل تحمي بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد بخدمة جديدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل عن إطلاق خدمة جديدة مهمتها تأمين خصوصية البيانات لمستخدمي Google One للخدمات السحابية.

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وتبعا للخبراء في غوغل فإن خدمة Google One VPN المخصصة لمستخدمي خدماتها السحابية عبر Google One ستوفر للمستخدمين حماية كبيرة للبيانات، حيث يمكنها إحفاء عناوين الـ  IP لمستخدميها عند الاتصال بالإنترنت كي لا تتمكن أي جهة من الوصول إليها، كما أن المستخدمين يمكنهم الاعتماد على هذه الخدمة أثناء استعمال التطبيقات الموجودة في أجهزة أندرويد الخاصة بهم، ما يؤمن تبادلا آمنا للبيانات عبر التطبيقات.

 


وتتوفر هذه الخدمة حاليا للمشتركين في خدمات Google One السحابية عبر أجهزة أندرويد، ويمكن الاستفادة منها لتأمين 2 تيرابايت من البيانات مقابل اشتراك شهري قيمته 10 دولارات تقريبا، أو عبر اشتراك سنوي بقيمة 99 دولارا.

 


وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على مستخدمي أندرويد تحميل تطبيق Google One في أجهزتهم، وترقية مساحة سعة البيانات الخاصة بهم إلى 2 تيرابايت، وبعدها ستتوفر لهم الخدمة تلقائيا، ولتفعيلها يجب على المستخدم الدخول إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، وبعدها الضغط على خيار Benefits، ومن ثم خيار VPN، وبعدها View Details، وبعدها Enable VPN، ومن ثم "موافق" أو OK.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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