غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إجراء عمليات شراء مباشرة داخل محادثات جيميني دون مغادرة التطبيق، عبر مزوّدي دفع معتمدين، ما يختصر رحلة التسوق التقليدية بين البحث والدفع في تجربة واحدة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر الاتحاد الوطني لتجار التجزئة في نيويورك، حيث وصف الرئيس التنفيذي لوول مارت، جون فورنر، بالشراكة مع سوندار بيتشاي، التجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بأنها "المرحلة التالية الكبرى" في قطاع البيع بالتجزئة.
وتأتي خطوة غوغل في سياق سباق محتدم مع OpenAI وأمازون للسيطرة على سوق التسوق الذكي، بعد أن أطلقت OpenAI ميزة الدفع الفوري داخل ChatGPT سابقًا. وتخطط غوغل لإطلاق الخدمة أولًا في الولايات المتحدة، على أن تتوسع عالميًا في الأشهر المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تحذف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف معلومات صحية مضللة
-
لتوفير المساحة على هواتف أندرويد.. غوغل بلاي يحصل على ميزة جديدة
-
احذر فخ "الاقتران الوهمي" الجديد.. يخترق حسابك على واتساب دون أن تشعر
-
"فراشة ومخلل ونيزك".. اقتراح إضافة رموز تعبيرية جديدة
-
"تشات جي بي تي" يقتحم مجال الصحة النفسية والبدنية
-
في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر
-
لماذا تثير «روبلوكس» القلق؟ 3 مخاطر اجتماعية تهدد الأبناء
-
عميق ويعتمد التفاعل الصوتي.. تسريبات تكشف ملامح أول جهاز من "OpenAI"