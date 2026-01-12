غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن توسيع ميزات التسوق في روبوت الدردشة "جيميني" عبر شراكات مع وول مارت، شوبيفاي، وايفير وعدد من تجار التجزئة، بهدف تحويل التطبيق من مساعد ذكي إلى تاجر افتراضي متكامل.

اضافة اعلان



وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إجراء عمليات شراء مباشرة داخل محادثات جيميني دون مغادرة التطبيق، عبر مزوّدي دفع معتمدين، ما يختصر رحلة التسوق التقليدية بين البحث والدفع في تجربة واحدة.



وجاء الإعلان خلال مؤتمر الاتحاد الوطني لتجار التجزئة في نيويورك، حيث وصف الرئيس التنفيذي لوول مارت، جون فورنر، بالشراكة مع سوندار بيتشاي، التجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بأنها "المرحلة التالية الكبرى" في قطاع البيع بالتجزئة.



وتأتي خطوة غوغل في سياق سباق محتدم مع OpenAI وأمازون للسيطرة على سوق التسوق الذكي، بعد أن أطلقت OpenAI ميزة الدفع الفوري داخل ChatGPT سابقًا. وتخطط غوغل لإطلاق الخدمة أولًا في الولايات المتحدة، على أن تتوسع عالميًا في الأشهر المقبلة.