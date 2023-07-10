غوغل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية

الوكيل الإخباري - بدأت شركة غوغل اختبار أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم Med-PaLM 2 داخل المنشآت الطبية، وقد صُممت تلك الأداة من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الطبية.

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وبحسب الصحيفة، فإن غوغل بدأت اختبار الأداة في مركز مايو كلينك الطبي بالولايات المتحدة بجانب عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى منذ أبريل/ نيسان الماضي.



وتعد أداة Med-PaLM 2 الموجهة للعاملين في المجال الطبي نسخة مخصصة من PaLM 2، وهو الإصدار الأحدث حاليًا من نموذج الذكاء الاصطناعي PaLM الخاص بغوغل، والذي يدعم روبوت غوغل Bard، منافس ChatGPT.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن غوغل تعتقد أن استخدام Med-PaLM 2 سيكون مفيدًا، خصوصًا في البلدان التي تعاني من نقص الأطباء، ولديها "وصول محدود إليهم".



ودرّبت الشركة الأميركية أداة Med-PaLM 2 على مجموعة منسقة من شروحات الخبراء في المجال الطبي، الأمر الذي يجعلها أفضل في المحادثات الطبية مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي العامة مثل ChatGPT و Bard وبينغ.

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