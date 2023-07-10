الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تم اختيار العبداللات للغناء منفردا بحفل لوحده في مهرجان جرش ؟

تفاصيل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

خسائر شركة الكهرباء الوطنية زادت 75 % العام الماضي

الوطني لشؤون الأسرة يحتفي بمرور 20 عاما على تأسيسه

سقوط ثلاثيني من أعلى الطابق الرابع في عمّان

وزير الزراعة يفتتح أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات

3230 ميجاواط الحمل الكهربائي المسائي المسجل أمس في الأردن

حقيقة تقديم منح ومساعدات مالية للأفراد من مؤسسة ضمان الودائع

نهر الأردن ومجلس محافظة العقبة يطلقان حافلة الابتكار المتنقل

العراق يدرس زيادة كميات النفط الموردة للأردن

الإثنين، 10-07-2023 04:08 م

غوغل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية

Google-Med-PaLM-2


الوكيل الإخباري - بدأت شركة غوغل اختبار أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم Med-PaLM 2 داخل المنشآت الطبية، وقد صُممت تلك الأداة من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الطبية.

اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، فإن غوغل بدأت اختبار الأداة في مركز مايو كلينك الطبي بالولايات المتحدة بجانب عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وتعد أداة Med-PaLM 2 الموجهة للعاملين في المجال الطبي نسخة مخصصة من PaLM 2، وهو الإصدار الأحدث حاليًا من نموذج الذكاء الاصطناعي PaLM الخاص بغوغل، والذي يدعم روبوت غوغل Bard، منافس ChatGPT.


وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن غوغل تعتقد أن استخدام Med-PaLM 2 سيكون مفيدًا، خصوصًا في البلدان التي تعاني من نقص الأطباء، ولديها "وصول محدود إليهم".


ودرّبت الشركة الأميركية أداة Med-PaLM 2 على مجموعة منسقة من شروحات الخبراء في المجال الطبي، الأمر الذي يجعلها أفضل في المحادثات الطبية مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي العامة مثل ChatGPT و Bard وبينغ.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a7f0e84368e

ثريدز يخطط لميزة 'ستوري' تمتد لـ90 يوماً

792866-1566319244

كيف يمكن تصفح ثريدز على الكمبيوتر؟

ع7ع7ع7ع7ع

لصوص يسرقون 20 مليون دولار بسبب ثغرة في أنظمة الدفع بالولايات المتحدة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 1.24.05 PM

هل تحتاج إلى ماوس ألعاب لـ PUBG؟

de1f6f42928b37a9645bb400e1e22a37

ما هي المزايا الجديدة القادمة لتطبيق ثريدز؟

img_1688759429676

كيف تزيد من عدد المتابعين على ثريدز؟

أخبار متعلقة
5254831

مترجم غوغل بالذكاء الاصطناعي ينطق اللغة الأجنبية بصوت المستخدم

4422157

غوغل تمنع موظفيها من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

شات-جي-بي-تي-0

دراسة غير متوقعة.. عدد مستخدمي ChatGPT أقل مما نتوقع

76567yftg

ميتا ترفض التحذيرات.. نموذج شبيه بالبشر يعالج الصور بدقة

_103583446_1a.gettyimages-458969127

لا وقت لديك لزيارة المتاجر؟ يمكنك الآن "تجربة الملابس افتراضياً"

عتعتعتعتع

تيك توك.. ميزة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بكتابة النصوص