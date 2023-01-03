غوغل تختبر المظهر الجديد لتطبيق يوتيوب على أندرويد

الوكيل الإخباري - لاحظ بعض مستخدمي أندرويد الذين يستخدمون تطبيق يوتيوب أنه تم إجراء تغيير على شريط التقدم في مشغل الفيديو عندما يكون في الوضع الداكن، وهو السطر الموجود أسفل الفيديو الذي يظهر عند مشاهدة دفق المحتوى في اتجاه عمودي.



وينتقل الشريط إلى اليمين أثناء تشغيل الفيديو ويعرض أيضاً مقدار الفيديو الذي تم تحميله. وعادةً ما يكون شريط التقدم باللون الأحمر على الرغم من أن بعض مستخدمي أندرويد يرون الآن شريط تقدم أبيض أو رمادي بدلاً من ذلك. وتم رصد التغيير أولاً بواسطة 9to5Google.



ومع ظهور شريط التقدم الأبيض / الرمادي، لن ترى بعد الآن جزء السطر الذي يوضح مقدار تحميل مقطع فيديو معين على التطبيق. سيؤدي لمس الخط للمضي قدماً أو للعودة إلى إعادة اللون الأحمر كما هو الحال مع النقر على الفيديو لاستعادة عناصر التحكم. وعندما يعود شريط التقدم إلى اللون الأحمر الأصلي، سيُظهر مرة أخرى مقدار تحميل الفيديو المحدد حالياً.

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وعند المشاهدة في الاتجاه الأفقي، لا ترى شريط التقدم ما لم تنقر على الشاشة، ثم سيظهر لمدة ثانية. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن التغيير في لون شريط التقدم في الوضع الرأسي لا يُرى إلا عندما تشاهد يوتيوب في الوضع المظلم. وفي الوضع الفاتح، يكون شريط التقدم باللون الأحمر بحيث يمكن تمييزه. ومن المنطقي أن شريط التقدم الأبيض / الرمادي يمكن رؤيته بسهولة أكبر مع خلفية داكنة.



وإذا لم يُظهر تطبيق يوتيوب هذا التغيير، فلا تقلق. قد يكون هذا هو اختبار A / B المعتاد الذي تشتهر غوغل بتشغيله. ويحتوي هاتف Pixel 6 Pro بالفعل على شريط تقدم أبيض / رمادي ولكنه يعمل بنظام Android 13 QPR2 Beta 1، بحسب موقع فون أرينا.

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