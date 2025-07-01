غوغل تختبر تطبيقاً يسهل قياس المستخدمين للملابس افتراضياً

الوكيل الإخباري- في عصر يتداخل فيه الواقع مع الذكاء الاصطناعي، تواصل شركة غوغل ابتكار أدوات تُغيّر طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا والموضة على حد سواء. أحدث هذه الابتكارات هو تطبيق Doppl، تجربة افتراضية جديدة تُمكّنك من استكشاف إطلالاتك المستقبلية وتجربة الأزياء وكأنك أمام المرآة – لكن رقميًا. فهل نحن على أعتاب ثورة جديدة في عالم التسوّق الشخصي؟

اضافة اعلان

🆕 ما هو Doppl؟

تطبيق تجريبي من Google Labs يسمح للمستخدمين بتجربة الملابس افتراضيًا عبر نموذج رقمي متحرك يمثلهم.



🧠 كيف يعمل؟

يرفع المستخدم صورة لأي زي يعجبه.

يُحوّل Doppl الصورة إلى فيديو متحرك يُظهر الزي عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يمكن حفظ الإطلالات أو مشاركتها مع الآخرين.



🧍‍♂️ ما الجديد عن خدمة Google Shopping؟

Doppl يمنح تصورًا شخصيًا متحركًا، بينما Shopping يعرض الملابس على عارضات بأحجام متنوعة فقط.

يدعم تجربة بنطلونات وملابس متنوعة وليس القمصان فقط.



📱 المنصات المتاحة:

iOS وAndroid

داخل الولايات المتحدة فقط حالياً.



⚠️ تنويه من غوغل:

التطبيق لا يزال في طور التجربة، لذا الدقة قد لا تكون مثالية دائمًا.

ملاحظات المستخدمين ستُسهم في تطويره.