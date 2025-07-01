غوغل تختبر تطبيقاً يسهل قياس المستخدمين للملابس افتراضياً

تطبيق تجريبي من Google Labs يسمح للمستخدمين بتجربة الملابس افتراضيًا عبر نموذج رقمي متحرك يمثلهم.
🧠 كيف يعمل؟
يرفع المستخدم صورة لأي زي يعجبه.
يُحوّل Doppl الصورة إلى فيديو متحرك يُظهر الزي عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يمكن حفظ الإطلالات أو مشاركتها مع الآخرين.
🧍♂️ ما الجديد عن خدمة Google Shopping؟
Doppl يمنح تصورًا شخصيًا متحركًا، بينما Shopping يعرض الملابس على عارضات بأحجام متنوعة فقط.
يدعم تجربة بنطلونات وملابس متنوعة وليس القمصان فقط.
📱 المنصات المتاحة:
iOS وAndroid
داخل الولايات المتحدة فقط حالياً.
⚠️ تنويه من غوغل:
التطبيق لا يزال في طور التجربة، لذا الدقة قد لا تكون مثالية دائمًا.
ملاحظات المستخدمين ستُسهم في تطويره.
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