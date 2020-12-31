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الخميس، 31-12-2020 11:49 ص

غوغل تختبر تقنية جديدة لعشاق تيك توك وإنستغرام

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في اختبار تقنية جديدة "خاصة" لعشاق تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام".

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "غوغل" تختبر ميزة تجريبية في محرك بحثها، لجمع مقاطع الفيديوهات القصيرة الموجودة في تيك توك وإنستغرام في مكان واحد.

 

وكشف التقرير أن تلك التقنية التجريبية ستجعل عشاق مقاطع الفيديوهات القصيرة، ليسوا بحاجة إلى فتح تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام" بصورة مستقلة.


وبدأت "غوغل" في اتفاقية شراكة مع تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام" وبعض المقاطع القصيرة من "تويتر"، بحيث يتم تجميع مقاطع الفيديو القصيرة لمستخدمي الإنترنت كلها في مكان واحد.


ومن المتوقع أن يتم تفعيل تلك الخدمة بشكل رسمي لكل مستخدمي الإنترنت، خلال الفترة المقبلة من عام 2021.

 

سبوتنيك

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