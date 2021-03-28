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الأحد، 28-03-2021 03:41 م

غوغل تختبر ميزة جديدة من أجل 'حفظ كل شيء والعثور عليه بسهولة'

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير يوم الخميس، أن شركة "غوغل" الأمريكية تختبر حاليا ميزة جديدة تسمى "Memory"، التي تعتبر تحديثا لـ"مساعد غوغل".

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وبحسب موقع "9to5google" فإن الميزة الجديدة "ذاكرة" هي عبارة عن مزيج من "قائمة المهام"، وتطبيق "الملاحظات"، وقائمة قراءة تشبه الجيب، ولوحة تجميع على غرار موقع "بينتريست" داخل خزانة رقمية شاملة مدمجة في "غوغل".

 

ويمكن لـ"Memory" حفظ مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحتوى، بما في ذلك "المقالات والكتب وجهات الاتصال والأحداث والرحلات الجوية والفنادق والصور والأفلام والموسيقى والملاحظات والصور والأماكن وقوائم التشغيل والمنتجات والوصفات والتذكيرات والمطاعم ولقطات الشاشة والشحنات والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية".

وتتفوق الميزة الجديدة على "مساعد غوغل" في أنها قادرة على حفظ أي شيء تقريبا، بما في ذلك روابط المواقع، أو لقطات الشاشة الثابتة، أو صور الأشياء أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو قوائم المهام الرقمية أو التذكيرات، ثم ستتيح لك "Memory" بعد ذلك البحث عن كل شيء قمت بحفظه وتصنيفه وزيارته من جديد.


ومن أجل تخزين الأشياء في "Memory"، يمكن للمستخدمين إما إعطاء أمر صوتي إلى "مساعد غوغل"، أو باللجوء إلى اختصار الشاشة الرئيسية المضافة حديثا، وبمجرد إضافتها يمكن تمييز العناصر المحفوظة (بفئات مثل "هام" أو "قراءة لاحقا") بالإضافة إلى فرزها أو البحث عنها للعثور على عنصر معين.

 

ولا تزال ميزة "Memory" قيد الاختبار، ولم تعلن "غوغل" عن أي خطط لديها بشأن موعد طرحها أو ما إذا كانت ستطرح للمستهلكين.


وقال متحدث باسم "غوغل" لموقع "ذا فيرج": "نحن نكرر باستمرار ونجرب طرقا جديدة لتحسين تجربة المستخدم، لكن ليس لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي".

 

سبوتنيك

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