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الأربعاء، 19-04-2023 01:55 م

غوغل تخشى الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي إنه "يسهر في الليل" يفكر وهو يشعر بالقلق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

واعترف بيتشاي بأنه لا "يفهم تماماً" الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة غوغل بعد أن علم نفسه كيفية التحدث بلغة أجنبية دون تدريب. ويأتي ذلك بعد أن دعا رؤساء التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك، إلى وقف انتشار الذكاء الاصطناعي من أجل حماية البشرية.

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وقال بيتشاي (50 عاماً) "يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي ضاراً جداً إذا تم نشره بشكل خاطئ وليس لدينا جميع الإجابات حتى الآن والتكنولوجيا تتحرك بسرعة".

 

و أضاف "لدينا بعض الأفكار، وقدرتنا على فهم ذلك تتحسن بمرور الوقت. ولكن هذا هو المكان الذي يوجد فيه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا".


واعترف بيتشاي بأن "مكامن الخلل" في برنامج chatbot من غوغل - مثل كيف يمكنه تعليم نفسه مهارات لم يتنبأ بها المبرمجون - لا تزال قيد العمل.


وقال البروفيسور ستيوارت راسل، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي "على المدى الطويل، فإن اتخاذ الاحتياطات المعقولة هو ثمن ضئيل يجب دفعه للتخفيف من هذه المخاطر". يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه أرام سابتي، وهو مستثمر في الذكاء الاصطناعي ومدير تنفيذي لشركة مقرها سان فرانسيسكو، عن خوفه من التكنولوجيا لأنها "أكثر خطورة على البشرية من الأسلحة النووية".


وقال سابتي "أنا خائف من الذكاء الاصطناعي العام. إنه أمر محير كيف يمكن للناس أن يتجاهلوا المخاطر". وكتب على تويتر "أنا مستثمر في شركتين من شركات AGI وصديق مع عشرات الباحثين العاملين في DeepMind و OpenAI و Anthropic و Google Brain. وجميعهم تقريباً قلقون".


وشبه سابتي تهديد هذه التكنولوجيا بتهديد الطاقة النووية، واقتبس تحذير إيلون موسك لعام 2018، الذي قال فيه "بالذكاء الاصطناعي نستدعي الشيطان. لاحظ كلامي - الذكاء الاصطناعي أخطر بكثير من الأسلحة النووية".

 

 

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