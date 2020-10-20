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الثلاثاء، 20-10-2020 03:02 م

غوغل تزيل تطبيقا موثوقا من متجرها الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - قررت شركة غوغل الأمريكية إزالة أحد تطبيقاتها الموثوقة من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي"، وأعلنت موعدا منتظرا في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن غوغل أزالت تطبيق "تراستد كونتاكتس" لجهات الاتصال الموثوق بها من متجر "غوغل بلاي"، كما أعلنت غوغل أنها ستزيل كل الدعم التقني والفني عن التطبيق في الأول من ديسمبر المقبل.

 

حيث يختص هذا التطبيق في تنظيم كل مستخدم مجموعة من جهات الاتصال الموثوق بها بالنسبة له، ليتواصل سريعا معها، خاصة لأصحاب الشركات والأعمال، ولكن يبدو أن الشركة لاحظت أن التطبيق لم يحظ بالشعبية المطلوبة، فقررت إزالته من "غوغل بلاي" وإنهاء الدعم الفني له.


وكانت غوغل قد أطلقت هذا التطبيق في عام 2016، وفي بدايته حظي بشعبية ملحوظة، لكنه لم يتمكن من المنافسة مع التطبيقات الأخرى المشابهة له.
وأوضحت "غوغل" أنها تركز حاليا على تطبيق "خرائط غوغل"، الذي يقدم كل هذه الوظائف تقريبا.

 

سبوتنيك

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