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الخميس، 18-05-2023 03:32 م

غوغل تستثمر الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكلف تطوير الأدوية مليارات الدولارات، وعادة ما تفشل نسبة كبيرة في مرحلة التجربة، لذلك تقوم عدد من الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في هذا المجال.

أعلنت شركة غوغل أنها انضمت إلى هذا السباق من خلال جناحين جديدين يهدفان إلى معالجة اكتشاف الأدوية مع تطوير الطب الدقيق.


يهدف برنامج "مجموعة تحديد الهدف والعميل" إلى مساعدة شركات الأدوية على فهم البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية لتطوير الأدوية بشكل أفضل. على وجه التحديد، تم تصميمه لمساعدة العلماء على تحديد الأهداف البيولوجية التي يمكن للباحثين تطوير العلاجات حولها. هذا يمكن أن يسرع بشكل فعال اكتشاف الأدوية وخفض التكاليف.


وقالت غوغل في بيان صحفي إن من أوائل الشركات التي تبنت هذا البرنامج، هي شركات الأدوية متعددة الجنسيات مثل فايزر وشركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصناعة مثل سيريفال. 



وقال نيكولاس لابيللو، عالم الحوسبة الرئيسي لشركة فايزر: "نحن نتشارك مع غوغل في استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية اكتشاف الأدوية لدينا، مما يسرع من قدرة باحثينا على إجراء تجاربهم على منصة الحوسبة المحسّنة في غوغل".


وفي الوقت نفسه، تم تصميم برنامج "مجموعة ملتيوميكس" لمعالجة تحليل البيانات الجينومية، والذي يساعد في معرفة كيفية تأثير الاختلافات الجينية على المرض لإنشاء علاجات مناسبة وحتى مخصصة. تميل قواعد البيانات الجينومية إلى أن تكون هائلة، لذا فإن المجموعة ستمنح الباحثين وصولاً سريعاً إلى البيانات المناسبة، مما يساعد على تسريع العلاجات.

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